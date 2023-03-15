В аварии серьезно пострадал двухлетний ребенок
Foto: LETA

В воскресенье, 12 марта в 12.45 сотрудники Государственной полиции получили информацию о том, что в волости Таборес, Аугшдаугавский край произошла авария.

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На месте выяснилось, что водитель Nissan не справился с управлением, в результате чего машина съехала с дороги, перевернулась и врезалась в дерево.

В этот момент внутри находились пять человек, в том числе двухлетний ребенок, который в момент происшествия сидел на коленях у взрослого, а не в детском автокресле.

Все лица с травмами разной тяжести были доставлены в ближайшую больницу. По данному факту полиция возбудила уголовный процесс, в ходе которого будут установлены все обстоятельства случившегося.

Государственная полиция призывает заботиться о безопасности детей и соблюдать правила их перевозки. В противном случае - это может привести к трагедии.

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