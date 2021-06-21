В аварии в Латгале погиб человек

В воскресенье, 20 июня, в Латвии произошло 99 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 16 человек, один человек погиб, свидетельствуют данные Госполиции.

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ДТП с погибшим произошло в Латгале.

ДТП с пострадавшими произошли в Риге и Рижском районе (в них пострадали шесть человек), в Видземе (четыре пострадавших), Латгале ( трое пострадавших), Земгале (двое пострадавших) и Курземе (один пострадавший).

За вождение в нетрезвом виде полиция задержала 10 водителей. За превышение скорости было выписано 229 протоколов. За нарушение правил дорожного движения в общей сумме было составлено 498 протоколов.