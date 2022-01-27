В аварии в Латгале пострадали три человека
Foto: LETA

По данным Госполиции, в среду в Латгале в результате аварии пострадали три человека.

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За минувшие сутки в стране зарегистрировано 88 дорожно-транспортных происшествий, половина из них в Риге и ее окрестностях. В Земгале произошло 14 аварий, в Видземе — 11, в Курземе — девять.

В Латгале зарегистрировано десять ДТП, и в одном из них пострадали три человека, которые являются единственными пострадавшими в автоавариях в среду.

Составлено 404 протокола о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 140 о превышении скорости. В Рижском регионе пойманы два пьяных водителя, а в Латгале составлен один протокол об агрессивном вождении.

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