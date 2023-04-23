В аварии в Видземе погиб водитель квадроцикла

В результате дорожно-транспортного происшествия в Валмиерском крае погиб водитель квадроцикла, сообщает Государственная полиция.

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Трагический инцидент в Видземе случился 22 апреля около 10:45. В Валмиерском крае Дикльской волости на втором километре шоссе Дикли-Мазбренгули водитель квадроцикла Bombardier не справился с управлением и перевернулся. В результате аварии водитель квадроцикла скончался на месте. Полиция выясняет обстоятельства аварии.

Это второй случай за последнее время, когда в ДТП погибает водитель квадроцикла. 14 апреля в Салацгриве мужчина на квадрицикле съехал с дороги, перевернулся и разбился насмерть.

В целом за минувшие сутки, 22 апреля, в Латвии зарегистрировано 92 ДТП, в которых пострадали 16 человек, один человек погиб. В авариях в Рижском регионе пострадали 11 человек, в Видземе - двое, в Латгале - трое. В Риге среди пострадавших также четверо велосипедистов, один пешеход и один водитель электросамоката.

За минувшие сутки за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения возбуждено 2 производства по административным правонарушениям и 12 уголовных производств.

Всего в сфере дорожного движения принято 616 постановлений об административных правонарушениях, в том числе 293 - за превышение скорости и одно - за агрессивное вождение.