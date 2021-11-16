В аварии в Земгале погиб велосипедист
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В понедельник, 15 ноября, в Латвии зарегистрировано 126 дорожно-транспортных происшествий, в ДТП один человек погиб и 13 получили травмы, сообщает Государственная полиция.

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ДТП с погибшим произошло в Земгале, в Цодской волости Баускского края на трассе Бауска-Айзкраукле. Как рассказали в полиции, велосипедист 1973 г. рожд. погиб на месте происшествия после столкновения с грузовой автомашиной DAF.

Вчера полиция задержала восемь водителей за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Составлено 190 протоколов о превышении скорости, за агрессивное вождение оштрафовано 13 водителей.

Всего вчера полиция составила 498 протоколов о нарушениях правил дорожного движения.

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LETA rus.DELFI.lv

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LETA rus.DELFI.lv
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