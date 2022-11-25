В аварии возле Мурьяны погибли водители всех трех машин, попавших в ДТП

Государственная полиция сообщила, что в аварии на Валмиерском шоссе возле Мурьяны погибли водители всех трех автомобилей, попавших в это ДТП.

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Авария произошла около 17.00 в Саулкрастском крае, на Валмиерском шоссе возле речки Лойя. Столкнулись две тяжелые грузовые автомашины Volvo и легковая машина BMW. Водители всех трех машин скончались на месте происшествия.

Еще два человека с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

По информации полиции, обстоятельства произошедшего еще не выяснены и пока продолжается следствие.

Всего вчера в Латвии были зарегистрированы 138 дорожных происшествий, в которых погибли трое и пострадали 14 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции. В четверг девять пострадавших в авариях были зарегистрированы в Риге, по два — в Курземе и Латгале, один — в Видземе. Двое из пострадавших — пешеходы, один — велосипедист.

За вождение в нетрезвом состоянии задержаны девять водителей. В Риге также задержан водитель в состоянии наркотического опьянения.

В четверг по всей Латвии оформлены 87 протоколов за превышение скорости. Пять водителей оштрафованы за агрессивное вождение.