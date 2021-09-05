В авариях на латвийских дорогах пострадали 20 человек
Foto: Shutterstock

В субботу, 4 сентября, в авариях на латвийских дорогах пострадали 20 человек, сообщили в Госполиции.

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В числе пострадавших - один пешеход и три велосипедиста.

В авариях в Рижском регионе пострадали семь человек, в Курземе - шесть человек, в Земгале - четыре человека, в Видземе - три человека.

Всего за прошедшие сутки зарегистрировано 101 дорожно-транспортное происшествие, 15 ДТП - с пострадавшими. В результате аварий погибших не было.

В Рижском регионе произошло 57 ДТП, в Курземе - 19, в Земгале и Курземе - по девять, в Латгале - семь ДТП.

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Видземе Земгале Курземе
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