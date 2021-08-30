В авариях погибли три человека
Foto: LETA

Вчера в Латвии зарегистрировано 60 дорожно-транспортных происшествий, в авариях три человека погибли и еще 28 получили травмы, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.

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Вчера в Латгале в дорожно-транспортном происшествии погибли два человека, но подробностей о случившемся пока не сообщается.

Вчера после 23:00 в Паролайне Олайнского района на Елгавском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором водитель на автомобиле "Toyota" наехал на пешехода, скончавшегося от полученных травм. Полиция выясняет обстоятельства аварии.

Вчера полиция задержала 17 водителей за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Составлено 219 протоколов за превышение скорости и всего 433 протокола о нарушениях правил дорожного движения.

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LETA

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LETA
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