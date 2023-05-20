В авариях пострадали 16 человек

За минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 16 человек, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.

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Всего вчера зарегистрировано 133 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 16 человек. Двое пострадавших были водителями электросамокатов.

Составлено 208 административных протоколов о превышении разрешенной скорости движения.

За рулем задержаны 12 пьяных водителей. Транспортные средства двух водителей будут конфискованы, а с шести будет взыскана стоимость транспортных средств.