В авариях пострадали 16 человек
Foto: LETA

За минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 16 человек, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Всего вчера зарегистрировано 133 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 16 человек. Двое пострадавших были водителями электросамокатов.

Составлено 208 административных протоколов о превышении разрешенной скорости движения.

За рулем задержаны 12 пьяных водителей. Транспортные средства двух водителей будут конфискованы, а с шести будет взыскана стоимость транспортных средств.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
TSI - лучшее место для учебы
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Возможно ли получить наиболее востребованную специализацию всего за год?
Голосуй за любимого игрока сборной Латвии и выигрывай Xbox
Возможно ли получить наиболее востребованную специализацию всего за год?
Стипендия на обучение в бакалавриате и гарантированное трудоустройство