В авариях в Латвии пострадал 21 человек

Вчера в Латвии было зарегистрировано 151 дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в которых пострадал 21 человек, что больше, чем в среднем за сутки.

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Как сообщили в Государственной полиции, в понедельник в ДТП в Риге и ее окрестностях зарегистрировано 20 пострадавших, а в Курземе - один. Шесть пострадавших - велосипедистаы, трое - пешеходы.

Вчера полиция задержала пятерых водителей за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения: трое были задержаны в Рижском регионе и двое - в Земгале. В Риге задержали также водителя, употреблявшего наркотики.

Вчера было составлено 156 протоколов за превышение скорости: в Рижском регионе оштрафовано 60 водителей, в Курземе - 27, в Латгале - 26, в Видземе - 24, а в Земгале - 19 водителей. В Риге семь водителей оштрафованы за агрессивное вождение.

Всего вчера полиция составила 351 протокол о нарушении правил дорожного движения.