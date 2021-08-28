В авариях в пятницу пострадали 18 человек
Foto: Pixabay

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 146 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 18 человек, сообщает Государственная полиция.

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Среди пострадавших были три велосипедиста и четыре пешехода.

За различные нарушения правил дорожного движения составлено 516 протоколов, в том числе 225 за превышение скорости. За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения составлено семь протоколов, за управление под воздействием наркотических веществ — два, за агрессивное вождение — три.

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LETA

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LETA
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