В авариях в Рижском районе пострадали два пешехода и велосипедист

По данным Государственной полиции, в понедельник в Рижском регионе в результате ДТП пострадали два пешехода и велосипедист.

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Вчера в стране зарегистрировано 116 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 11 человек, в том числе семь человек в столичном регионе.

Составлено 452 протокола за нарушения правил дорожного движения, в том числе 188 за превышение скорости, девять за вождение в нетрезвом состоянии, два за вождение в состоянии наркотического опьянения и один за агрессивное вождение.