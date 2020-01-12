В Австралии локализован один из очагов лесных пожаров
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Число жертв лесных пожаров в Австралии, начавшихся в сентябре 2019 года, выросло до 27 человек. Сезон пожаров может затянуться еще на несколько месяцев.

На юго-востоке Австралии локализован один из очагов пожара. Об этом сообщает пожарная служба региона Хоксбери на своей странице в Facebook в воскресенье, 12 января. Огонь был вызван ударом молнии 26 октября, в результате сгорели более полумиллиона гектаров леса.

Из-за неблагоприятных погодных условий пожар удалось локализовать позднее, чем ожидалось. При тушении были задействованы местные, федеральные, международные службы, а также силы из других штатов страны. В то же время в сообщении отмечается, что сезон пожаров в Австралии не закончен и продлится еще несколько месяцев.

Между тем в штате Виктория на юге страны погиб 60-летний сотрудник пожарной службы. По предварительной информации, во время тушения огня на него упало дерево. Таким образом, число жертв пожаров в стране, начавшихся несколько месяцев назад, выросло до 27 человек. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, оказавшийся под огнем критики из-за пожаров, объявил о создании специальной комиссии по расследованию этой проблемы.

2019 год стал самым жарким в Австралии за все время погодной статистики. Опустошительные лесные пожары в стране бушуют с сентября 2019 года. Огонь уничтожил уже 10,3 млн га — территорию, сравнимую по размерам с Ирландией или Южной Кореей.

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

0

Source

Deutsche Welle
подать объявление >
Объявления
27 500 € Квартира, Rīga, Ķengarags
215 000 € Дом, Mārupes nov.
62 000 € Квартира, Rīga, Dārzciems
400 000 € Квартира, Rīga, Centrs
240 000 € Дом, Mārupes nov.
42 000 € Квартира, Rīga, Dārzciems
38 000 € Квартира, Rīga, Ziepniekkalns
300 € Квартира, Rīga, Iļģuciems
225 000 € Дом, Rīga, Dārzciems
53 000 € Квартира, Rīga, Iļģuciems
177 000 € Дом, Garkalnes nov.
185 000 € Квартира, Rīga, Centrs
47 000 € Квартира, Rīga, Centrs
329 000 € Квартира, Rīga, Vecrīga
3 700 € Квартира, Rīga, Centrs
86 000 € Квартира, Rīga, Pļavnieki
195 000 € Дом, Ikšķiles nov.
234 000 € Дом, Ķekavas nov.
157 000 € Квартира, Carnikavas nov.
550 000 € Квартира, Rīga, Centrs
295 000 € Дом, Garkalnes nov.
44 000 € Дом, Saulkrastu nov.
146 900 € Квартира, Rīga, Āgenskalns
46 000 € Дом, Engures nov.
29 900 € Дом, Salacgrīvas nov.
800 € Квартира, Rīga, Centrs
185 000 € Дом, Salacgrīvas nov.
75 000 € Квартира, Rīga, Āgenskalns
145 000 € Дом, Jūrmala, Valteri
99 000 € Квартира, Rīga, Centrs
48 900 € Квартира, Rīga, Teika
145 000 € Дом, Mārupes nov.
312 000 € Дом, Babītes nov.
33 000 € Квартира, Rīga, Āgenskalns
165 000 € Квартира, Rīga, Centrs
30 000 € Дом, Carnikavas nov.
250 000 € Дом, Garkalnes nov.
250 000 € Дом, Mārupes nov.
37 000 € Квартира, Rīga, Vecmīlgrāvis
56 840 € Квартира, Rīga, Teika
45 000 € Квартира, Rīga, Ziepniekkalns
165 000 € Квартира, Jūrmala
47 500 € Квартира, Rīga, Purvciems
690 € Квартира, Rīga, Centrs
300 000 € Дом, Rīga, Mežaparks
55 000 € Квартира, Rīga, Centrs
150 000 € Дом, Saulkrastu nov.
950 € Дом, Garkalnes nov.
138 000 € Дом, Olaines nov.
100 000 € Дом, Ķekavas nov.
253 000 € Дом, Babītes nov.
175 000 € Дом, Ķekavas nov.
345 000 € Дом, Babītes nov.
2 500 000 € Дом, Jūrmala, Melluži
64 900 € Дом, Rojas nov.
68 000 € Квартира, Rīga, Purvciems
165 000 € Дом, Olaines nov.
355 000 € Дом, Ikšķiles nov.
60 000 € Квартира, Rīga, Pārdaugava
186 000 € Квартира, Rīga, Vecrīga
69 000 € Квартира, Rīga, Pļavnieki
89 000 € Дом, Salaspils nov.
177 000 € Дом, Ķekavas nov.

Comment Form