В автоаварии погиб мотоциклист
Foto: LETA

Вчера, 29 февраля, в Латвии зарегистрировано 55 автоаварий. В ДТП погиб один и пострадали еще пять человек, информировали агентство LETA в Госполиции.

Трагическая авария произошла вчера около 17.30 в Райскумской волости Паргауйского края, где водитель мотоцикла не справился с управлением транспортным средством, перевернулся и погиб на месте происшествия.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения задержано 13 водителей, за превышение скорости оформлено 253 протокола, в целом за нарушения правил дорожного движения — 506.

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LETA

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LETA
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