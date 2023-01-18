В автоаварии у Саласпилса пострадали два человека
Foto: Shutterstock

Два человека пострадали в среду в результате столкновения автомобилей возле Саласпилса, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

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Во вторник, 18 января, около 12:15 на трассе А6 недалеко от Саласпилса произошло столкновение легкового автомобиля BMW и грузовика Scania.

В дорожно-транспортном происшествии пострадали два человека, один из которых доставлен в медицинское учреждение, а другой от госпитализации отказался.

Полиция расследует обстоятельства аварии.

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