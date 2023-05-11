В автоаварии в Прейльском крае погиб один человек
Foto: LETA

В результате ДТП в Прейльском крае в среду погиб человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.

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Авария произошла в Рушонской волости. Спасатели извлекли из разбившегося автомобиля погибшего человека. Еще двое пострадавших в результате аварии переданы медикам.

Вчера в Латвии зарегистрировано 155 дорожно-транспортных происшествий, 24 человека получили ранения, один человек погиб. Составлено 368 административных протоколов о нарушении правил дорожного движения, в том числе 158 за превышение скорости и один за агрессивное вождение.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения возбуждено одно административное и четыре уголовных дела, а за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения — одно уголовное дело.

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