В автоавариях в Риге погибли два человека

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 127 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 23 человека и погибли двое. Трагические аварии произошли в Риге.

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Вчера в 9.30 часов на улице Спилвес грузовой автомобиль Daf сбила женщину, которая от полученных травм скончался на месте происшествия. Государственная полиция выясняет обстоятельства случившегося.

В свою очередь, в 15.30 на Мукусальском ротационном круге произошло столкновение между грузовиком Daf и автомобилем Volvo. После столкновения легковушка врезалась в металлическое ограждение, водитель погиб. Полиция расследует, что произошло.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения полиция задержала восемь водителей, два человека сели за руль после потребления наркотиков. За нарушение правил дорожного движения составлено 563 административных протоколов, из них 236 - за превышение скорости.