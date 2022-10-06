В автобусе Рига — Берлин пограничники обнаружили пытавшегося сбежать нелегала из Конго
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Сотрудники Пограничной службы Литвы задержали гражданина Конго, который пытался выехать из страны, предъявив бельгийский документ своего друга.

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Международный маршрутный автобус Рига — Берлин зарегистрированный в Польше, остановили для проверки вечером 4 октября на территории Кальварского края Литвы. Во время проверки документов пассажиров у пограничников вызвало подозрения удостоверение личности гражданина Бельгии, предъявленное мужчиной.

Вскоре выяснилось, что 28-летний конголезец пытался воспользоваться документом, выданным другому лицу. Также было установлено, что как нелегальный мигрант, он проживал в Центре регистрации иностранцев. Мужчина не ограничивался в праве на передвижение, однако он мог находиться только на территории Литвы.

Иностранца задержали и начали досудебное расследование по факту похищения и использования чужого документа. За это, согласно литовскому законодательству, ему грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до 6 лет.

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