В автобусе "Рига-Варшава" обнаружили нелегалок с поддельными документами

Литовские пограничники задержали двух гражданок Афганистана, которые всего неделю назад были размещены в латвийском центре регистрации иностранцев, но незаконно покинули его и попытались добраться до Польши международным автобусом.

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Афганок задержали во время проверки документов на дороге Мариямполе-Сувалки. Внимание пограничников в автобусе, который ехал по маршруту "Рига-Варшава", привлекли две пассажирки, предъявившие документы на граждан Грузии.

Внешний вид пары сильно отличался от фотографий в их паспортах. Также сомнения вызывала и явная разница в возрасте, указанная в документе одной женщины. Для дальнейшей проверки пассажирок высадили из автобуса.

При обыске среди их вещей были обнаружены удостоверения о регистрации иностранца в Латвии, выданные всего неделю назад 19-летней гражданке Афганистана и ее 33-летней соотечественнице, подавшим заявление о предоставлении убежища в этой стране. Позже они признались, что приобрели фальшивые паспорта у незнакомца в Риге.