В Бабите большой пожар на производстве, в водопроводе понизили давление
Foto: Panthermedia/Scanpix

Во вторник вечером в Бабите загорелось производственное здание, сообщает LETA. Горит двухэтажный корпус на площади 800 квадратных метров и находящаяся рядом продукция на площади 200 квадратных метров.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Пожарные получили вызов на улицу Сила в 20:11. Поскольку в здании находится много древесины, температура очень высокая. На месте создан оперативный штаб, в котором работают пожарные, представители самоуправления Марупского края и представители объекта.

В тушении участвуют 28 пожарных, шесть автоцистерн, два автокрана и контейнеровоз для перевозки большого количества воды. Из-за использования воды в водопроводных кранах Бабите понизилось давление.

В 22:47 пожар был локализован, тушение продолжается.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Стипендия на обучение в бакалавриате и гарантированное трудоустройство
Стипендия на обучение в бакалавриате и гарантированное трудоустройство
Возможно ли получить наиболее востребованную специализацию всего за год?
Голосуй за любимого игрока сборной Латвии и выигрывай Xbox