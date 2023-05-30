В Бабите большой пожар на производстве, в водопроводе понизили давление

Во вторник вечером в Бабите загорелось производственное здание, сообщает LETA. Горит двухэтажный корпус на площади 800 квадратных метров и находящаяся рядом продукция на площади 200 квадратных метров.

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Пожарные получили вызов на улицу Сила в 20:11. Поскольку в здании находится много древесины, температура очень высокая. На месте создан оперативный штаб, в котором работают пожарные, представители самоуправления Марупского края и представители объекта.

В тушении участвуют 28 пожарных, шесть автоцистерн, два автокрана и контейнеровоз для перевозки большого количества воды. Из-за использования воды в водопроводных кранах Бабите понизилось давление.

В 22:47 пожар был локализован, тушение продолжается.