В Балтэзерсе потушен пожар повышенной опасности

В понедельник вечером, в 21.49 пожарные получили вызов в Балтэззерс, где горел частный дом. Огнем был охвачен второй этаж на площади 100 квадратных метров и крыша на площади 120 квадратных метров, сообщили в Государственной пожарно-спасателньой службе (VUGD).

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Пожар повышенной опасности удалось ликвидировать около двух часов ночи. В тушении огня помогали пожарные-добровольцы из Инчукалнса. О пострадавших не сообщается.

Всего за минувшие сутки VUGD получил 66 вызовов, из них шесть на тушение пожаров и 52 - на спасательные работы.