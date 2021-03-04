В Балтии начались учения "Свирепый волк"

В последующие две недели в Северной Эстонии пройдут международные учения по взаимодействию военной авиации и авианаводчиков "Свирепый волк" (Furious Wolf). В них примут участие специалисты сухопутных сил Эстонии, Литвы и Великобритании, которые будут поддерживать связь с пилотами истребителей Eurofighter Typhoon ВВС Германии и Италии.

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""Свирепый волк" — отличный пример единства и взаимодействия между разными родами войск НАТО", — сказал командующий боевой группы союзников в Эстонии Пол Клэйтон.

Значимость учений также подчеркнул начальник эскадрильи воздушной поддержки ВВС Эстонии майор Танель Раттисте:

"Это хороший формат для отработки взаимодействия авианаводчиков боевой группы союзников и наших специалистов, она позволяет привести понимание процессов к общему знаменателю".

Учения "Свирепый волк" проводятся в Прибалтике дважды в год. Они направлены на углубление сотрудничества и взаимной интеграции различных войсковых элементов сил НАТО в Эстонии, Латвии и Литве.

Маневры начались в четверг, 4 марта, с отработки взаимодействия авианаводчиков и пилотов истребителей Eurofighter Typhoon ВВС Италии, действущих с авиабазы Шауляй в Литве. В Эстонии учения будут проходить в окрестостях военного городка Тапа и крепости Раквере. На следующей неделе к ним присоединятся немецкие летчики, расквартированные на авиабазе Эмари в рамках миссии воздушной полиции.

Авиационные наводчики — специалисты сухопутных сил, отвечающие за координацию воздушных ударов по земле. При этом они находятся в непосредственной близости от целей.