В Балтийском море нашли тело женщины: полиция начала уголовный процесс

По сообщению пресс-центра Государственной пожарно-спасательной службы, в минувший понедельник в Лиепае, из моря извлекли тело неизвестной женщины.
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В Курземском региональном управлении полиции пояснили, что по данному факту начат уголовный процесс, в рамках которого будет установлена личность погибшей, а также причина ее смерти.
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