В Балтийском море вспыхнул пожар на пароме Вентспилс — Нюнесхамн: на борту находятся 299 человек

В территориальных водах Швеции на пассажирском теплоходе Stena Scandica, курсирующем между Вентспилсом (Латвия) и Нюнесхамном (Швеция), в понедельник днем вспыхнул пожар. К 15.55 он был ликвидирован.

По официальным данным шведских властей, на борту находятся 299 человек: 241 пассажир и 58 членов экипажа.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 12.40. Паром находится неподалеку от острова Готска-Санден (юго-восточное побережье Швеции).

По сообщениям шведских СМИ, возгорание произошло на автомобильной палубе.

По заверению Морской администрации Швеции, пожар находится под контролем, однако ответственные службы предупреждены о ЧП и готовы в экстреном случае провести эвакуацию пассажиров. К эвакуационным работам привлечены 7 кораблей и 3 вертолета.

Photos from Stena Scandica. The fire started in a container, no one's hurt.https://t.co/Le4P8duV7W