В Балвском крае в водоеме найден мертвый человек

23 июля в Балтинавской волости Балвского края из водоема вытащили погибшего человека, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD). Умерший передан сотрудникам Госполиции.

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В Веремской волости Резекненского края произошло дорожно-транспортное происшествие. В VUGD позвонили на место происшествия в 23:22. По приезду на место аварии спасатели обнаружили, что столкнулись два автомобиля. С помощью гидроинструмента спасатели вытащили из машин трех человек и передали их медикам скорой помощи.

В Энгурской волости Тукумского края в ночь на 24 июля сгорели крыша и терраса на первом этаже деревянного двухэтажного дома. В Трикатской волости Валмиерского края тоже сгорел двухэтажный нежилой деревянный дом.

Утром 23 июля поступил вызов на улицу Берзпилс в Балви, где в пятиэтажном жилом доме возник пожар. На месте было установлено, что горят балконы и мусор на третьем, четвертом и пятом этажах. До приезда спасателей были эвакуировали семь человек, одного человека передали медикам.

Всего за последние сутки в VUGD поступило 76 вызовов, из них 26 - на тушение пожара (один вызов - на лесной пожар), 32 - на спасательные работы, а еще 18 вызовов оказались ложными.