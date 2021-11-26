В Балвском районе полицейские с кинологом накрыли плантацию марихуаны

В четверг полиция в сотрудничестве с кинологом-пограничником обнаружила ферму по выращиванию марихуаны в Балвском районе, сообщила LETA представитель Государственной полиции Латгальского региона Ласма Курсите.

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Предварительно полиция получила информацию о человеке, который может незаконно выращивать и хранить марихуану на частной территории. По ранее возбужденному уголовному процессу принято решение о проведении обыска.

В четверг полиция Балвской волости Балвского края совместно с кинологом Государственной пограничной службы обнаружила, что на территории была создана незаконная ферма по выращиванию марихуаны. В общей сложности во время обыска было изъято около 283 растущих растений марихуаны, а также около одного килограмма готового продукта — вещества зеленого растения, которое, скорее всего, является марихуаной.

На месте происшествия также был обнаружен и возможный виновник — мужчина 1994 года рождения.

Сейчас полиция проводит расследование, чтобы определить точный объем и состав изъятых веществ — заказана необходимая экспертиза.

Задержанный подлежит уголовной ответственности за нарушение закона в соответствии с частью 1 статьи 256 Уголовного закона о самовольном посеве или выращивании растений, содержащих наркотические вещества. Такое правонарушение карается лишением свободы на срок до двух лет, временным лишением свободы, принудительными работами или штрафом.