В Бауске из-за пожара в сауне эвакуировали 19 человек

В субботу вечером в Бауске из общественного дома эвакуировали 19 человек из-за пожара, сообщила агентству LETA представитель Государственной пожарно-спасательной службы Илзе Даме-Бирзиня.

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25 февраля около 18.30 пожарным поступил вызов на улицу Слимницас в Бауске, где в пятиэтажном общественном здании чувствовалось задымление. На месте происшествия было установлено, что на небольшой площади на пятом этаже горела электрическая сауна.

До приезда спасателей из здания эвакуировали 19 человек. Пожарные проветрили помещение, проверили его тепловизором и менее чем за час завершили работу на месте происшествия.

В целом по Латвии за минувшие сутки в ГПСС поступило 38 вызовов: восемь — по пожаротушению, 22 — по спасательным работам, а восемь вызовов оказались ложными.