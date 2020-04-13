В Беларуси задержали гражданина Латвии, разыскиваемого Интерполом

В минувшее воскресенье в Беларуси задержали нарушителя границы из Латвии. Оказалось, латвиец находится в международном розыске по линии Интерпола.

Как сообщает "Медиа-Полесье" со ссылкой на представителя Пинского погранотряда, 12 апреля военнослужащие погранзаставы "Сварынь" обнаружили на контрольно-следовой полосе следы, ведущие из Украины в Беларусь.

Тревожная группа во главе с начальником заставы выдвинулась на место вероятного нарушения границы. С помощью служебной собаки были организованы поисковые мероприятия неизвестного. Нарушитель границы был задержан на пути к деревне Радостово Дрогичинского района.

Пограничники установили, что правонарушителем оказался 27-летний гражданин Латвии. Как рассказал мужчина, он незаконно пересек границу, чтобы вернуться к месту постоянного проживания. В результате проверки выяснилось, что задержанный находится в международном розыске по линии Интерпола.

После того, как латвиец будет привлечен в Беларуси к административной ответственности, его перададут латвийским властям.