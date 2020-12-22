В Европе, благодаря сотрудничеству правоохранительных органов в Бельгии и Баварии, разгромлен европейский наркокартель, который занимался поставкой кокаина из Южной Америки в Германию.

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На минувшей неделе бельгийские полицейские задержали в Антверпене и Брюсселе 17 подозреваемых, сообщило в понедельник, 21 декабря, баварское земельное ведомство по уголовным делам.

Среди задержанных — 34-летний гражданин Албании и 35-летний гражданин Латвии, которые, по данным следствия, не только возглавляли общеевропейскую преступную группировку, но и являлись связующими звеньями между южноамериканскими наркокартелями и скупщиками кокаина в Европе.

В ходе масштабной полицейской операции 15 и 16 декабря было также конфисковано несколько сотен тысяч евро и 187 килограммов кокаина.

Расследование началось после обнаружения почти 200 килограммов кокаина в десяти баварских супермаркетах в 2017 году. Полиция тогда нашла наркотики в коробках для бананов. В ходе следствия выяснилось, что преступники переправляли кокаин из Эквадора в Германию в коробках для бананов морским путем.

Из порта Гамбурга груз транспортировали на фурах в парники для дозревания. Преступники вламывались туда и забирали кокаин из коробок для бананов. В 2018 году в рамках этого дела было осуждено 18 человек.