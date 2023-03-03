В Белоруссии по подозрению в перевозке оружия задержан водитель автобуса из Латвии

В Белоруссии по подозрению в незаконной перевозке оружия задержан 70-летний водитель автобуса из Латвии, сообщает Латвийское телевидение.
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Водителя автобуса задержали, так как у него нашли несколько деталей оружия. Водитель утверждал, что вез посылку своего знакомого из Даугавпилса в Витебскую область.
Задержанному грозит семь лет лишения свободы.
Министерство иностранных дел Латвии подтвердило, что поступила информация о задержанном жителе Латвии.
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