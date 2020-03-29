В Болдерае горит деревообрабатывающий комбинат, на месте ЧП работают более 30 спасателей
Foto: F64

В воскресенье утром на пульт дежурного Государственной пожарно-спастельной службы (ГПСС) поступило сообщение о возгорании на деревообрабатывающем предприятии, что на ул. Даугавгривас.

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По свидетельствам очевидцев, на место происшествия оперативно прибыли 8 машин ГПСС. В пресс-центре пояснили, что всего в ликвидации пожара задействован 31 спасатель.

В ГПСС сообщили, что на предприятии сработала автоматическая система обнаружения пожара. По предварительным данным, горит вентиляционная система и технологическое оборудование.

В настоящее время ведутся работы по локализации пожара на площади около 50 квадратных метров. Известно также, что горит около 40 квадратных метров вентиляционного канала. Пожару присвоена повышенная степень опасности.

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LETA

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LETA
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