В Болдерае горит деревообрабатывающий комбинат, на месте ЧП работают более 30 спасателей

В воскресенье утром на пульт дежурного Государственной пожарно-спастельной службы (ГПСС) поступило сообщение о возгорании на деревообрабатывающем предприятии, что на ул. Даугавгривас.

По свидетельствам очевидцев, на место происшествия оперативно прибыли 8 машин ГПСС. В пресс-центре пояснили, что всего в ликвидации пожара задействован 31 спасатель.

В ГПСС сообщили, что на предприятии сработала автоматическая система обнаружения пожара. По предварительным данным, горит вентиляционная система и технологическое оборудование.

В настоящее время ведутся работы по локализации пожара на площади около 50 квадратных метров. Известно также, что горит около 40 квадратных метров вентиляционного канала. Пожару присвоена повышенная степень опасности.