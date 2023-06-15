В Болдерае найдены тела мужчины и женщины: причины смерти устанавливаются

В минувшую среду в Болдерае найдены тела мужчины и женщины. Об этом сообщает Degpunktā.

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Пару, которая лежала в траве на ул. Кеммдзию, местные жители сначала приняли за отдыхающих, которые проводят время, наслаждаясь теплым, летним днем. Однако затем они стали привлекать к себе внимание тем, что длительное время не подают признаков жизни.

На место происшествия были вызваны медики и полиция. Причины смерти пока не установлена, местные жители предположили, что это могут быть наркотики или суррогатный алкоголь.

По предварительным данным, мужчине на вид около 40 лет, женщине — примерно 35.

В полиции отмечают, что по предварительным данным, причина смерти не была насильственной. Однако в рамках уголовного процесса назначена экспертиза.