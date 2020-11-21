В Болгарии найдена пропавшая 4 года назад гражданка Латвии: в деле много загадок и вопросов

В Болгарии три недели назад была найдена женщина с явными телесными повреждениями, без денег и телефона. Выяснилось, что это гражданка Латвии, которую объявляли в розыск в 2016 году. Однако, как оказалось, в деле слишком много странностей, кроме того, Гуну (имя изменено) уже не ищут, но, видимо, ей пришлось пережить стрессовую ситуацию и насилие. К расследованию дела подключилась прокуратура Пазарджикского района Болгарии. Проверка этой запутанной истории должна быть завершена в течение 60 дней.

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Таинственная незнакомка с разбитыми руками

Около недели назад в редакцию литовской газеты 15min.lt обратился гражданин Болгарии Илиян Кузманов. Он сообщил, что в начале ноября он встретил в селе Калугерово (Софийская область) женщину, у которой на руках были видны повреждения и кровь. Незнакомка, судя по внешнему виду, возможно, была беременна, у нее не оказалось при себе ни денег, ни телефона.

Илиян Кузманов рассказал литовским журналистам, что женщина находилась в ужасном состоянии. С ее слов мужчина понял, что она три дня проспала в лесу, на скамейках стадиона и в монастыре. Также он понял, что она попала в село с автомагистрали "Тракия", которая связывает Софию, Пловдив и Бургас. Там ее также заметили проезжавшие водители: на незнакомке почти не было одежды. Кузманов пояснил, что дал женщине деньги, одежду, телефон, сообщил в полицию, известил ответственные службы, консульство и даже нашел литовских журналистов.

Мужчина был уверен, что женщина является гражданкой Литвы, однако полиция установила, что это гражданка Латвии — 37-летняя Гуна, которая пропала без вести в октябре 2016 года и разыскивалась Земгальским региональным управлением полиции.

Согласно официальной информации, Гуна пропала 9 октября 2016 года: она вышла из своего дома в местечке Ритари (волость Клинтайнес Плявиньского края) и не вернулась. Однако в ЗРУП порталу Delfi рассказали, что после того, как в 2016 году Айзкраукльский участок полиции получил заявление об исчезновении женщины, спустя 10 дней с полицией связалась мать Гуны и попросила отменить розыскные мероприятия.

"Мать проинформировала полицию, что получила от дочери электронное письмо, в котором женщина 1983 г.р. утверждает, что уехала за границу и с ней все в порядке. По просьбе матери розыск прекратили, а дело закрыли", — пояснила глава пресс-центра ЗРУП Даце Калныня.

Жертва преступления или человек с диагнозом

По мнению Кузманова, женщина, которая представилась как Мария, могла стать жертвой торговцев людьми. Она очень испугана и закрыта, с трудом идет на контакт и о себе говорит очень мало. С ее слов, она приняла ислам, собиралась в Турцию, но потом не смогла туда добраться. Женщина хорошо говорит по-русски и по-английски.

"Она не хочет общаться с близкими, хотя такая возможность у нее есть. Она говорит, что семья найдет способ ее вернуть. Якобы из-за них она и живет как проститутка. Сейчас она говорит только о самоубийстве", — рассказал Илиян Кузманов.

Как отмечает болгарское издание "Политика", судя по психическому состоянию женщины, она пережила сильный стресс. Местный фонд пригласил к ней психолога, однако она неохотно идет на контакт и со специалистом. По словам ее родных, у женщины психическое заболевание. Родственники даже попросили болгарский адрес Гуны, чтобы отправить ей лекарства, но не предприняли никаких действий, чтобы вернуть ее домой.

Между тем болгарские СМИ сообщают, что в дело уже вмешался Интерпол. Установлено, что с 2016 года Гуна побывала в разных странах: Сербии, Марокко, Великобритании и других. По ее словам, именно в Сербии у нее похитили деньги и телефон.

Когда Илиян предоставил ей телефон, Гуна стала звонить по разным номерам в Англии, а после одного из разговоров расплакалась. Кузманов предоставил милиции номера, чтобы узнать, с кем разговаривала женщина.

Как отмечает Болгарское национальное радио , информация о найденной женщине передана посольству Латвии в Варшаве. Тем временем местная мэрия предоставила Гуне временное убежище. В конце этой недели она должна перебраться в Кризисный центр. После расследования этой запутанной истории болгарские власти будут добиваться экстрадиции гражданки Латвии домой.