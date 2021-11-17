В больнице скончался мужчина, пострадавший при аварии на автовокзале в Балви
Foto: LETA

Мужчина, пострадавший в аварии на автовокзале в Балви в этот вторник, умер в больнице. Об этом агентству LETA сообщила представительница Латгальского управления Госполиции Ласма Курсите.

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Во вторник вечером автобус, который возвращался с маршрута "Тилжа — Балви", въехал в стену магазина алкогольных напитков — по словам водителя, у автобуса внезапно отказали тормоза.

В момент ДТП пассажиров в салоне автобуса не было, однако пострадал мужчина 1974 года рождения, который в момент инцидента сидел на скамейке. Мужчину доставили в больницу с тяжелыми травмами, однако медикам не удалось спасти его жизнь.

В связи с произошедшим полиция возбудила уголовное дело по факту нарушения безопасности дорожного движения. Ведется расследование.

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