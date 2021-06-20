В больнице скончался жестоко избитый мужчина: задержан подозреваемый

Вечером 16 июня в Видземское региональное управление полиции поступила информация о том, что в больницу в бессознательном состоянии был доставлен избитый мужчина 1952 г.р., который от полученных травм скончался.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как отметили в полиции, избитого мужчину нашли в одном из дворов в Валке. В ходе следствия полиция установила и задержала возможного подозреваемого — мужчину 1980 г.р. По предварительным данным, он нанес своей жертве тяжкие телесные повреждения во время конфликта.

По делу начат уголовный процесс.