В больнице Таллина скончался молодой человек, которого столкнули с трамплина в спа-центре
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В среду, 15 марта, скончался молодой человек, которого из-за тяжелой травмы в прошлую субботу, 11 марта, доставили из пярнуского спа-центра в Северо-Эстонскую региональную больницу в Таллине. Об этом пишет Delfi.ee.

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27-летний мужчина, которого столкнули в глубокий бассейн в спа-центре Tervise Paradiis, сегодня умер в Северо-Эстонской региональной больнице, подтвердил ляэнеский окружной прокурор Ольгерд Петерселль.

По предварительным данным, во второй половине дня в минувшую субботу молодого человека, который находился на уровне воды, столкнули в бассейн. После чего он самостоятельно на поверхность воды не выплыл. Мужчине оказали на месте первую помощь и доставили в больницу.

"Расследование случившегося начали 13 марта по статье Пенитенциарного кодекса, предусматривающей ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Речь идет о предварительной квалификации. Если в ходе следствия выяснится, что есть основание признать кого-либо подозреваемым, то при необходимости статья / подозрение будет уточняться", — сказал Петерселль порталу Delfi.ee.

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