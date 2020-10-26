В больницу доставлены мужчины с ножевыми ранениями
Foto: LETA

По сообщению пресс-центра Курземского регионального управления полиции (КРУП), в конце прошлой недели в Лиепаскую региональную больницу были доставлены двое мужчин с колотыми ранениями.

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Как отмечают в КРУП, один мужчина был ранен в Лиепае, а второй двумя днями позже в Вайнеде. В полиции сообщили, что во втором случае мужчина был ранен во время конфликта на почве совместного распития алкоголя. Подозреваемый задержан, известно, что ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за другие правонарушения.

Следствие по обоим делам продолжается.

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rus.DELFI.lv

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