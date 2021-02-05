В Британии найдено тело 23-летнего гражданина Латвии

Полиция установила личность молодого мужчины, тело которого 26 октября 2020 года было обнаружено в районе Woodland Close в Торки (графство Девон).

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По данным DevonLive, из-за внешности, телосложения, небольшого роста (162 см) и размера одежды (на мужчине были спортивные штаны на 11 — 12 лет, куртка размера XS, обувь маленького размера), полиция предположила, что умершему 15 — 20 лет.

В январе полиция разместила у себя на сайте информацию о найденном теле, вскоре его удалось опознать. О смерти мужчины проинформированы его ближайшие родственники.