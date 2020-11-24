В Центральной тюрьме 75 случаев Covid-19, карантин продлен до 14 декабря

В Центральной тюрьме выявлено уже 75 случаев Covid-19, карантин продлен до 14 декабря, сообщили агентству LETA в Управлении мест заключения (УМЗ).

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В ходе тестирования Covid-19 выявлен у 65 заключенных и 10 сотрудников тюрьмы, поэтому принято решение продлить карантин.

В сотрудничестве с Центром профилактики и контроля заболеваний УМЗ принимает меры, в частности, заболевшие заключенные изолированы от остальных, выявлены контактные лица.

25 заключенных с легким течением болезни находятся в тюремной больнице, а бессимптомные — в одноместных камерах Центральной тюрьмы.

Карантин в тюрьме был объявлен 13 ноября.