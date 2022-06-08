В центре города ранен мужчина: нападавшего удалось задержать

В среду утром, в 10.20 Курземское региональное управление полиции получило вызов в Лиепаю, на ул. Тиргоню, где некий мужчина нанес несколько ножевых ранений своему оппоненту.

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Как отмечает "Курземес вардс", нападавшего удалось задержать по "горячим" следам. Обстоятельства происшествия выясняются. Пострадавший доставлен в Лиепайскую Региональную больницу. По делу начат уголовный процесс.