В центре города ранен мужчина: нападавшего удалось задержать

В среду утром, в 10.20 Курземское региональное управление полиции получило вызов в Лиепаю, на ул. Тиргоню, где некий мужчина нанес несколько ножевых ранений своему оппоненту.
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Как отмечает "Курземес вардс", нападавшего удалось задержать по "горячим" следам. Обстоятельства происшествия выясняются. Пострадавший доставлен в Лиепайскую Региональную больницу. По делу начат уголовный процесс.
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