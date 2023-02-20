В центре Лиепаи убит мужчина: полиция задержала подозреваемого
Foto: LETA

В минувшую пятницу Лиепаский участок полиции получил информацию о том, что на ул. Веца остмала найдено тело мужчины со следами насильственной смерти.

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Тело обнаружили около 15.00. Полиция начала уголовный процесс и в тот же день задержала подозреваемого, ранее не попадавшего в поле зрения органов правопорядка.

Как отмечает пресс-центр Курземского регионального управления полиции, 18 февраля суд дал санкцию на арест подозреваемого.

Установлено, что погибший и подозреваемый были знакомы и, возможно, телесные повреждения, повлекшие смерть, нанесены во время конфликта. Следствие по делу продолжается.

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