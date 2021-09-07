В центре размещения беженцев "Муцениеки" объявлен карантин: там начались волнения

С 7 сентября в центре "Муценики", где размещены соискатели убежища на территории Латвии, объявлен карантин. Эту информацию порталу Delfi подтвердили в Управлении по делам гражданства и миграции (УДГМ). По данным TV3 ziņas, беженцы остро восприняли эту информацию, там начались волнения.

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Карантин был введен, поскольку лишь половина соискателей убежища получили прививки от Covid-19, кроме того, недавно в "Муцениеки" недавно был зарегистрирован очаг заражения Covid-19.

Представительница УДГМ Мадара Пуке указала, что постояльцы центра неудовлетворены решением о введении карантина и устно высказали возражения руководству центра, но пока конфликтов не произошло.

В свою очередь, как отмечает TV3, в опубликованных журналистами видеоматериалах видно, как у забора центра "Муцениеки" стоят десятки соискателей убежища, требующие их выпустить, т. к. они собираются отправиться в другие страны ЕС. Также отмечается, что иммигранты готовы объявить голодовку и перекидывают через забор коробки с продуктами.

Позже Пуке подтвердила эту информацию и сообщила, что из-за возможного бунта к центру подтянуты дополнительные силы полиции. Вместе с руководством центра "Муцениеки" стражи порядка ведут переговоры с протестующими.