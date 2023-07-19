В центре Риге сорвался с лесов и погиб рабочий

Вчера в результате падения с лесов во время реставрационных работ фасада здания погиб рабочий, сообщили агентству LETA в Службе неотложной медицинской помощи.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Во вторник в 12:07 на улицу Гертрудес прибыли две бригады медиков, в том числе бригада врачей-специалистов, привлекаемых для особо сложных и критических ситуаций.

На месте происшествия были проведены реанимационные мероприятия, но, к сожалению, спасти человека уже не удалось.