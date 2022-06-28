В центре Риги горит производственное здание: на месте ЧП работают более 30 спасателей
Foto: LETA

Во вторник вечером на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре, который вспыхнул в одноэтажном здании производственно-складского типа на ул. Аристида Бриана.

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Прибывшие на место происшествия сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы констатировали, что огонь стремительно распространяется под крышей здания и по чердаку, а искры могут перекинуться на соседнее здание.

Согласно информации, имеющейся в распоряжении портала Delfi, пожар вспыхнул в помещении, примыкающем к обжарочному цеху Rocket Bean Roastery, где была повреждена жаровня для кофейных зерен.

На месте ЧП работают более 30 спасателей, а также задействованы восемь автоцистерн.

В целях безопасности из соседнего дома эвакуировали около 10 человек, за порядком на месте происшествия следит Рижская муниципальная полиция.

ГПСС призывает жителей считаться с тем, что из-за пожара на ул. А. Бриана и ее окрестностях может быть затруднено движение.

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