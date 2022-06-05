В центре Риги из Даугавы подняли труп человека

В субботу, 4 июня, в Риге на Набережной 11 ноября сотрудники пожарно-спасательной службы подняли из реки Даугава труп утонувшего человека.

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4 июня пожарные спасатели также выезжали в Адажи на улицу Веяс, где из водоема им пришлось вытаскивать на берег труп человека.

Как сообщает агентству LETA представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Илзе Даме-Бирзиня, тела погибших передали в Государственную полицию, которая выяснит обстоятельства смерти.

В целом за минувшие сутки, 4 июня, в Государственную пожарно-спасательную службу поступило 43 вызова: 17 были связаны с тушением пожаров, 20 - со спасательными работами, а шесть вызовов оказались ложными.