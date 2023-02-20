В центре Риги на гоп-стопе снова попалась группа подростков

10 февраля этого года информация поступила в Рижский центральный участок Государственной полиции об ограблении, которое произошло в Риге, в Верманском саду возле эстрады, где группа из двух человек совершила ограбление.

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Правоохранительные органы отреагировали незамедлительно и в сотрудничестве с Рижской муниципальной полицией задержали предполагаемых виновников.

В феврале этого года в связи с совершением схожих преступлений были возбуждены уже четыре уголовных дела, некоторые подозреваемые были задержаны. Речь шла о грабежах, покушениях на грабежи и мелких кражах.

Преступления совершались в Риге, обычно в темное время суток, в местах, где наблюдается большой поток людей. Пострадавшие — несовершеннолетние, грабители применяли к ним насилие, угрозы, при грабителях было холодное и пневматическое оружие.

При расследовании данных уголовных дел было установлено, что преступления, кроме одного последнего зарегистрированного, совершались одними и теми же лицами, то есть группой лиц. Следует отметить, что некоторым подельникам еще не исполнилось 18 лет. Установлено также, что некоторые из них — не рижане и живут в окрестностях столицы.

Последнее преступление было совершено 10 февраля около 20.50, когда группа лиц ограбила двух несовершеннолетних в Верманском саду в Риге. Происшедшее зафиксировали на камерах наблюдения сотрудники полиции Рижского самоуправления, которые немедленно отправился на место происшествия и сообщил в Государственную полици.

Вскоре после ограбления предполагаемые преступники были задержаны и доставлены в участок. Подозреваемые родились в 2006 и 2007 годах и ранее попадали в поле зрения полиции за административные правонарушения, связанные с распитием спиртных напитков и мелкими кражами.

Похищенное личное имущество было изъято полицией. Также полицейские зафиксировали в феврале два ограбления, совершенных в Риге на улице Аудею, кражу в баре и попытку ограбления несовершеннолетних на бульваре Аспазияс.