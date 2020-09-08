В центре Риги накрыли бордель, в котором работали иностранки

В центре Риги, в одной из многоэтажек функционировал бордель, в котором проститутками работали гражданки других государств.

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Как отмечает пресс-центр Рижского регионального управления полиции, сотрудники Криминальной полиции проводили задержания на основании полученной информации. Жрицы любви принимали клиентов в съемных квартирах многоэтажки.

По подозрению в сутенерстве 4 сентября был задержан мужчина 1981 г.р., ранее не попадавший в поле зрения органов правопорядка. В настоящее время он помещен под арест.

В рамках расследования полиция провела несколько обысков и задержала 13 девушек и женщин, занимавшихся оказанием платных услуг интимного характера. Следствие продолжается.