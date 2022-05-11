В центре Риги неизвестные ограбили несовершеннолетних
Foto: LETA

В полицию обратились родители со своими несовершеннолетними детьми, которые рассказали, что минувшей ночью в парке на Эспланаде в Риге их ограбили.

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Пострадавшие рассказали, что на улице к ним подошли двое мужчин и пригрозив предметом, похожим на огнестрельное оружие, украли мобильные телефоны, зарядки и наушники.

В ходе оперативных мероприятий возможные виновные лица были установлены. Один мужчина был задержан 20 апреля в Риге, второй - 27 апреля в Вентспилсе. У одного из них было обнаружено и изъято пневматическое оружие - сейчас выясняется то ли это оружие, которое использовалось при ограблении.

Подозреваемые 1992 г.р. и 2003 г.р. ранее уже были судимы. В отношении обоих избрана мера пресечения - арест. Часть похищенных вещей удалось вернуть. Начат уголовный процесс - ограбление, совершенное группой лиц по предварительному сговору. За данное преступное деяние закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

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