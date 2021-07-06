В центре Риги обрушилась стена дома: из-под обломков спасен человек
Foto: DELFI

В Риге вечером в понедельник, 5 июля, из-под обломков фрагмента обрушившейся стены был вызволен человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

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Вызов поступил в 20.00 на улицу Матиса, где на человека обрушился фрагмент стены.

Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что обвалилась стена одноэтажного хозяйственного здания площадью в 20 квадратных метров, и под обломками находится человек.

Спасатели вызволили пострадавшего, поместили на иммобилизационную доску и передали медикам.

Территория места происшествия огорожена. Информация о произошедшем передана Рижской городской Стройуправе. Работу на месте продолжила Рижская муниципальная полиция.

Инспекторы Стройуправы уже осмотрели. Специалисты Департамента имущества Рижской думы обследуют объект 7 июля, и примут решение о выдвижении вопроса об этом здании на заседание Комиссии по строениям, способствующим деградации среды.

Хозяйственное или вспомогательное строение принадлежит собственникам квартир дома на улице Матиса 87. В этом здании находятся более 30 квартир. Управляет домом муниципальное муниципальное SIA Rīgas namu pārvaldnieks.

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LETA

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LETA

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