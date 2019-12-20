В центре Риги полицейские задержали двух карманниц

В среду, 18 декабря сотрудники Государственной полиции на Рижском железнодорожном вокзале обратили внимание на двух женщин, которые ранее неоднократно попадали в поле зрения правоохранительных органов за карманные кражи. Стражи порядка решили понаблюдать за женщинами и посмотреть, что они собираются делать.

Женщины зашли в секонд-хенд в центре Риги. Одна из них вытащила из сумки молодой девушки кошелек, достала оттуда 85 евро и передала напарнице. Пострадавшая ничего не заметила. Когда воровки вышли из магазина, полицейские их задержали и вернули кошелек законной владелице.

Подозреваемые — женщины 1966 и 1968 г.р. Против них начат уголовный процесс о краже в небольшом размере. За данное преступное деяние закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до одного года, принудительные работы или денежный штраф.

На время расследования подозреваемых было решено арестовать.